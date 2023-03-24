В Свердловской области загорелся комплекс по производству огнезащитных составов

В научно-производственном комплексе на улице Клубной в городе Арамиле Свердловской области произошел пожар на площади 4 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области уточнили, что сообщение о возгорании комплекса поступило на пульт пожарной охраны в 10:23 (8:23 мск). Сложности в тушении пожара возникли из-за сильного задымления и угрозы распространения пламени на склад с легковоспламеняющимися материалами.

По последним данным, над ликвидацией возгорания работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники. На месте развернут оперативный штаб пожарной охраны.

Научно-производственный холдинг ВМП с 1991 года производит лакокрасочные материалы, в том числе огнезащитные составы. Среди клиентов холдинга — «Роснефть», «Газпром», «Росатом» и «Роскосмос». Производственный комплекс в Арамиле был построен в 2017 году.

Милена Костерева