Компания «Россети Сибирь» получила в 2022 году 207 млн рублей чистого убытка

ПАО «Россети Сибирь» (входит в «Россети) по РСБУ по итогам 2022 года увеличило выручку до 64,6 млрд руб. против 60,6 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток компании за год составил 207 млн руб. (в 2021 году чистая прибыль составила 1,1 млрд руб.), следует из бухгалтерской отчетности компании.

«Россети Сибирь» осуществляет передачу и распределение электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Компания управляет 252 тыс. км. линий электропередачи, 58 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 45 тыс. МВА.

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Оксана Павлова