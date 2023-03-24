Банк «Центр-инвест» подтвердил статус значимого банка на рынке платежных услуг

Банк России в очередной раз признал банк «Центр-инвест» кредитной организацией, значимой на рынке платежных услуг, и включил его в соответствующий реестр. Всего в список вошли 22 финансовые организации России. «Центр-инвест» занял 12-е место в реестре.

Банк «Центр-инвест» является одним из крупнейших региональных игроков на рынке банковских карт. По состоянию на 1 марта 2023 года в обращении находятся 396 000 карт «Центр-инвеста». Банк предоставляет клиентам широкую линейку карточных продуктов, по которым можно получать кешбэк, проценты на остаток по счету, а также бонусы и привилегии от партнеров.

Премиальные карты Mir Suprime1 и Mir Suprime+2 предоставляют клиентам возможность бесплатного посещения бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов, а также привилегии в рамках премиальной программы лояльности МИР. С полной линейкой банковских карт можно ознакомиться на сайте.

Терминальная сеть банка «Центр-инвест» составляет 1 118 устройств, из них 509 терминалов самообслуживания и 609 банкоматов. Сеть POS-терминалов на сегодняшний день насчитывает 9 500 устройств.

Банк «Центр-инвест» успешно развивает свою эквайринговую сеть, а также реализовывает эквайринговые проекты регионального и федерального уровня. Ярким примером является федеральный проект по эквайрингу цифровых сертификатов, в рамках которого банк «Центр-инвест» первым в России обеспечил возможность получать государственную поддержку на средства реабилитации врамках ФЗ-491.

В рамках сотрудничества с МФЦ банк «Центр-инвест» организовал возможность приема банковских карт в более чем 1,5 тыс. окон МФЦ Ростовской области, Ставропольского края и Республики Адыгея. Банк предлагает самые выгодные условия по торговому эквайрингу и РКО, а также обеспечивает высокий уровень сервиса.

1. Mir Supreme — Мир Суприм. 2. Mir Supreme+ — Мир Суприм плюс.

ПАО КБ «Центр-инвест»