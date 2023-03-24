Развитие строительного комплекса обсудили министр ЖКХ России и глава Удмуртии

Реализацию нацпроектов и строительство социальных объектов обсудили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава Удмуртии Александр Бречалов. Рабочая встреча состоялась 23 марта в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил господин Файзуллин, республика показывает перевыполнение плана по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. «Так, с нарастающим итогом с начала реализации программы в новое жилье переехали уже 3 230 человек, удалось расселить 46,83 тыс. кв. м непригодной для проживания площади»,— рассказал министр.

По словам главы Удмуртии, на показатели положительно повлияла реализация программы догазификации, «Сельская ипотека», а также возможность постановки на кадастровый учет индивидуальных домов, построенных на землях садоводства или огородничества.

По данным Росстата, за первые два месяца 2023 года в Удмуртии ввели 401,1 тыс. кв. м жилья.

Отдельно в рамках рабочего совещания состоялось обсуждение перераспределения финансирования по отдельным культурным, спортивным, а также инженерным объектам республики.