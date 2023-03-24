В ГМЗ «Петергоф» начали готовиться к сезону фонтанов

Нижнем парке Петергофа начали готовить скульптуры Большого каскада. С них снимут зимние футляры и проведут технический пуск фонтанов перед летним сезоном. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Зимние укрытия снимают со статуй «Мелеагр Бельведерский», «Вакх с сатиром», «Германик», «Антиной», головы львов на пьедестале под скульптурной группой «Самсон, раздирающий пасть льва», лягушек на Нижней террасе каскада, бюсты «Весна», «Зима», «Женский бюст» и «Мужской бюст». Процесс раскрытия скульптур завершится 24 марта.

Работы по подготовке к летнему сезону фонтанной системы начались 22 марта. За это время сотрудники музея-заповедника наполнили водоемы, очистили трубы и помыли насадки. Первый торжественный пуск фонтанов будет дан 22 апреля.

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