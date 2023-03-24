Экс-замдиректора муниципального предприятия в Красноярске подозревается в получении взятки иномаркой

Бывший заместитель гендиректора муниципального предприятия (МП) «Управление зеленого строительства» в Красноярском крае стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, подозреваемый в 2018 году предложил знакомому бизнесмену посодействовать в заключении договоров на озеленение и благоустройство города между МП и коммерческой фирмой. Фигурант дела обеспечил заключение контракта на 90 млн руб. за эти услуги он потребовал от знакомого предпринимателя взятку внедорожником Toyota Land Cruiser стоимостью 5,5 млн руб. В декабре 2018 года бизнесмен купил автомобиль и передал его в личное пользование подозреваемому. В сентябре 2019 года экс-руководитель муниципального предприятия переоформил внедорожник на себя.

Сейчас подозреваемый задержан, его заключили под стражу. По статье о получении взятки ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Сергей Балин