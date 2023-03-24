Директору кладбища в Набережных Челнах могут дать 4,5 года колонии за превышение полномочий

Гособвинение запросило для директора набережночелнинского кладбища Ришата Шайхулова 4,5 года колонии. Об этом сообщает Chelny-biz.

Господин Шайхулов обвиняется в превышении должностных полномочий, в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Также, по информации издания, силовики обнаружили в его биографии уголовные дела по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Судя по документам, господин Шайхулов дважды проходил по этой статье.

"Ъ-Казань"