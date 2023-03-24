«Росгосстрах» признан легендарным брендом России

Компания «Росгосстрах» вошла в число победителей конкурса «50 легендарных брендов нашей страны». Объявленный самой популярной газетой страны «Комсомольская правда» конкурс брендов, уверенно шагнувших из Советского Союза в современную Россию, длился более полугода. За это время за горячо любимые всеми бренды проголосовали более 4 млн россиян. По итогам народного голосования определились победители, получившие наибольшее число голосов читателей газеты. Церемония награждения прошла 22 марта в Москве.

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Поздравляя «Росгосстрах», ведущий церемонии отметил, что звание «Легендарный бренд» присваивается старейшей страховой компании в России, которая является правопреемником Госстраха СССР, основанного в 1921 году, и в позапрошлом году отметила свой 100-летний юбилей. Современный «Росгосстрах» – это огромный спектр страховых продуктов как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов, включая страхование здоровья, имущества, автомобилей и так далее. Под надежной страховой защитой «Росгосстраха» находятся миллионы клиентов и сотни тысяч компаний. Компания является самым узнаваемым страховым брендом в России (93% опрашиваемых людей ответили, что знают «Росгосстрах») и работает в каждом уголке страны – в 83 регионах.

Антон Гамов, директор департамента поддержки агентских и офисных продаж СК «Росгосстрах», принимая награду и благодаря публику за высокую оценку бренда, подчеркнул: «Звание «Легендарный бренд» не только приятно каждому сотруднику и страховому агенту, работающему в «Росгосстрахе», но и большая ответственность перед общественностью и своего рода кредит доверия на годы вперед».

ПАО СК «Росгосстрах» – флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах»