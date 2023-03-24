Курултай Башкирии рассмотрит законопроект о патриотическом воспитании

Прокуратура Башкирии внесла законопроект о патриотическом воспитании в республике. Курултай Башкирии планирует рассмотреть его на пленарном заседании 29 марта. Документ рекомендован комитетом парламента по образованию, культуре, молодежной политике и спорту к принятию в первом чтении, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В законопроекте сформулировано понятие патриотического воспитания как деятельности, направленной на формирование у граждан патриотического сознания, нравственных взглядов, «содержанием которых является чувство верности своему Отечеству, готовности к выполнению долга и конституционной обязанности» по его защите. Среди задач перечисляется воспитание в духе уважения к Конституциям РФ и Башкирии, укрепление престижа службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, в органах обороны, внутренних дел и прочих. Также патриотическая направленность должна быть усилена в работе СМИ, поощряется развитие добровольчества, поисковых отрядов, казачьих и кадетских движений, сообщается в проекте. Патриотическим воспитанием предполагается охватить все социальные слои и возрастные группы, но в приоритете — занятия с детьми и молодежью.

Предусматривается, что финансироваться мероприятия будут из средств республиканского, местных бюджетов, а также за счет иных источников.

В обосновании к законопроекту прокурор Башкирии Игорь Пантюшин сообщил, что сейчас в федеральном и республиканском законодательстве не регулируются вопросы по формированию патриотизма, «что препятствует надлежащей координации» и снижает эффективность деятельности.

Влада Шипилова

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