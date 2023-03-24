На торгах продали участки с долгостроем «Треста №14» в Горном и Кунгуре

Конкурсный управляющий «Треста №14» Олег Касьянов сообщил о продаже двух земельных участков предприятия в поселке Горном и недостроенного дома в Кунгуре. Согласно сведениям в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, договоры с покупателями недвижимости по итогам аукционов были заключены в середине марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Один из участков находится в Двуреченском сельском поселении поселка Горный (ул. Отрадная), предназначен под среднеэтажную застройку, имеет площадь 1,91 га. Эту территорию купила за 8,5 млн руб. предприниматель Екатерина Волочкова. Начальная цена объекта составляла 13,6 млн руб. Госпожа Волочкова, по сведениям Kartoteka.ru, является владельцем и руководителем турагентства «Планета Тур». Другой участок по ул. Отрадной в этом же поселении, площадью 2,74 га, находится рядом с землей, проданной Екатерине Волочковой. Территория тоже подходит для среднеэтажной застройки. Этот актив за 11,2 млн руб. приобрел Александр Баталов (начальная цена лота составляла 18,4 млн руб.). Господин Баталов — учредитель и владелец ООО «Эра глонасс», компания ведет розничную торговлю автодеталями и другими принадлежностями. Незавершенный многоквартирный дом в Кунгуре, расположенный на ул. Батальонной, 7а/2, продавался по начальной цене 9 млн руб. Объект имеет 15%-ную степень готовности (площадь 5,9 тыс. кв. м). Долгострой приобрел за 5 млн руб. уроженец Кунгура, предприниматель Антон Мичков, занимающийся деятельностью грузового автомобильного транспорта.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. Сейчас в суде конкурсный управляющий Олег Касьянов оспаривает сделки, совершенные предприятием за три года до начала дела о банкротстве.