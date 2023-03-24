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ЦБ РФ включил УБРиР в список значимых банков

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) признан Банком России значимым на рынке платежных услуг. Центральный банк РФ ежегодно обновляет перечень кредитных организаций. УБРиР стабильно находится в этом реестре с 2015 года.

Фото: предоставлено пресс-службой УБРиР

В этом году в перечень ЦБ вошли 21 банк и одна расчетная небанковская кредитная организация. Все попавшие в список оцениваются с точки зрения размера доли бизнеса на рынке платежных услуг: по количеству выпущенных карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

«УБРиР признан одним из лидеров как по объему проводимых операций, так и по скорости внедрения технологических решений. Банк постоянно расширяет возможности своих клиентов, предоставляя качественный и надежный сервис клиентам: и физическим лицам, и предпринимателям. Центральный банк РФ высоко оценивает эту работу и восьмой год подряд включает УБРиР в реестр организаций, занимающих существенную долю на рынке платежных услуг. Это объективное подтверждение того, что УБРиР является надежным партнером для своих клиентов», — рассказал Антон Соловьев, президент банка УБРиР.

УБРиР – единственный банк Уральского региона, попавший в список Центрального банка РФ.

ПАО КБ «УБРИР»

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