WSJ: у некоторых работавших с президентскими самолетами сотрудников Boeing не было нужных документов

Пентагон начал проверку из-за отсутствия у некоторых сотрудников Boeing, работавших с перевозящими президента США самолетами, сертификатов безопасности, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным источников издания, около 250 сотрудников Boeing имели просроченные сертификаты безопасности. Они не обновляли их в течение нескольких месяцев, а иногда и нескольких лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Mukoya, Reuters Фото: Thomas Mukoya, Reuters

Представитель Пентагона заявил, что военное ведомство выясняет, почему Boeing не следил за обновлением учетных данных, необходимых для получения доступа к самолетам, на которых перевозят президента США. Boeing отказался сообщить, сколько сотрудников компании в целом работают на таких лайнерах. При этом компания сама уведомила Пентагон о проблеме еще 14 марта.

По данным WSJ, для работы на президентских самолетах обычно требуются более строгие протоколы безопасности, а также проводится более тщательная проверка данных сотрудников. Это делают в том числе потому, что лайнеры оснащены защитным, коммуникационным и «другим засекреченным оборудованием».

«Boeing уделяет первостепенное внимание безопасности президентских самолетов», — сказала представитель компании, заверив, что Boeing «серьезно относится к ситуации и намерен быстро ее разрешить».

В январе Boeing отчитался, что завершил четвертый квартал 2022 года с убытком, его сумма снизилась до $663 млрд или $1,06 в расчете на акцию. Скорректированный убыток уменьшился с $7,69 до $1,75 на акцию. При этом выручка компании увеличилась до $19,98 млрд против $14,793 млрд годом ранее.

Лаура Кеффер