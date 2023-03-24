Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: у некоторых работавших с президентскими самолетами сотрудников Boeing не было нужных документов

Пентагон начал проверку из-за отсутствия у некоторых сотрудников Boeing, работавших с перевозящими президента США самолетами, сертификатов безопасности, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным источников издания, около 250 сотрудников Boeing имели просроченные сертификаты безопасности. Они не обновляли их в течение нескольких месяцев, а иногда и нескольких лет.

Фото: Thomas Mukoya, Reuters

Фото: Thomas Mukoya, Reuters

Представитель Пентагона заявил, что военное ведомство выясняет, почему Boeing не следил за обновлением учетных данных, необходимых для получения доступа к самолетам, на которых перевозят президента США. Boeing отказался сообщить, сколько сотрудников компании в целом работают на таких лайнерах. При этом компания сама уведомила Пентагон о проблеме еще 14 марта.

По данным WSJ, для работы на президентских самолетах обычно требуются более строгие протоколы безопасности, а также проводится более тщательная проверка данных сотрудников. Это делают в том числе потому, что лайнеры оснащены защитным, коммуникационным и «другим засекреченным оборудованием».

«Boeing уделяет первостепенное внимание безопасности президентских самолетов», — сказала представитель компании, заверив, что Boeing «серьезно относится к ситуации и намерен быстро ее разрешить».

В январе Boeing отчитался, что завершил четвертый квартал 2022 года с убытком, его сумма снизилась до $663 млрд или $1,06 в расчете на акцию. Скорректированный убыток уменьшился с $7,69 до $1,75 на акцию. При этом выручка компании увеличилась до $19,98 млрд против $14,793 млрд годом ранее.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...