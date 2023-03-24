Риски купли-продажи иностранных активов

Для иностранного продавца лизинговой компании риски связаны в первую очередь с возможными изменениями регулирования в РФ. Так, в декабре 2022 года появились дополнительный налог в бюджет и согласованный KPI для приобретаемой компании. Это не только усложнило процесс согласования, но и снизило цену активов, поясняет директор «Салют Адвайзори» Евгений Пенкин. К тому же всегда есть риск включения согласованного покупателя в санкционные списки в процессе переговоров или сразу после подписания документов, но до оплаты, отмечает господин Пенкин. Несут риски и покупатели, добавляет он: «В подобных сделках даются ограниченные заверения и гарантии со стороны продавца. Соответственно, любые риски, связанные с бизнесом, налоговой политикой предыдущего собственника, становятся рисками покупателя».

Финансовые риски при этом выглядят менее угрожающе. «Все подобные сделки происходят с разрешения ЦБ или правительства РФ. И это разрешение подразумевает согласие как на саму сделку, так и на отправку денег контрагенту»,— отмечает эксперт. На территории недружественных государств есть ограничения для движения денег российского происхождения. Но в европейской санкционной директиве есть оговорка, что ограничения не распространяются на российские дочерние структуры европейских компаний. «Соответственно, российская лизинговая "дочка" после одобрения сделки правительством РФ получает средства от сделки от другого российского юрлица. Затем средства поступают в материнскую компанию. В данном случае ни под какие ограничения средства не попадают»,— поясняет руководитель Baltic Bridge AB Антон Кривозубов.

Полина Трифонова