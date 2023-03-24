Для спасения Леры Сафиной не хватает 747 841 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У девочки синдром короткой кишки, ультракороткий вариант, состояние после нескольких операций. Сейчас мы наладили Лере систему парентерального (внутривенного) питания, благодаря которому девочка начала прибавлять в весе. Для того чтобы мы могли выписать Леру домой, ей по жизненным показаниям требуются парентеральное питание, лекарственные препараты и расходные материалы. Только так девочка сможет получать необходимые для роста и развития вещества, расти и развиваться, дождаться операции по реконструкции кишечника».

Стоимость внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода 1 781 841 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 747 841 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Леру Сафину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Лериной мамы — Виктории Анатольевны Сафиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).