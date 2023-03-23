Ушедший в отставку из-за дела Голунова пресс-секретарь ГУВД Москвы вернулся в полицию

Бывший глава пресс-службы главного управления МВД по Москве Юрий Титов возобновил работу в правоохранительных органах. Агентство «Москва» сообщает, что господин Титов назначен замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ. Юрий Титов покинул свой пост в 2019 году после ложного сообщения в рамках уголовного дела против журналиста Ивана Голунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Титов

Фото: МВД России Юрий Титов

Фото: МВД России

В МВД агентству «Москва» заявили, что уход Юрия Титова не был связан с делом Ивана Голунова. Источник объяснил, что сотруднику предложили работу в правительстве Москвы, а сейчас он «вернулся в полицию в рамках законодательства».

В 2019 году Иван Голунов был задержан по подозрению в сбыте и хранении наркотиков. В день задержания пресс-служба ГУ МВД по Москве опубликовала несколько фотографий нарколаборатории, которые, как утверждалось, были сделаны в квартире журналиста. Господин Голунов отрицал подлинность снимков.

Позднее пресс-служба удалила фотографии и публично признала их недостоверность. Юрий Титов был привлечен к дисциплинарной ответственности. Через несколько дней уголовное преследование в отношении Ивана Голунова было прекращено. В 2021 году стало известно, что Юрий Титов возглавил пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в мэрии Москвы.

Лусине Баласян