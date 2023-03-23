Взятки завершились уборкой

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле замкомандующего Центральным округом Росгвардии по тылу генерал-майора Вадима Драгомирецкого, которому инкриминируется получение взяток на 19 млн руб. и превышение должностных полномочий, есть и другие фигуранты. Начальнику в/ч 6898 полковнику Мамуке Кочиеву предъявлено обвинение во взяточничестве, а его другу Арону Авнилову — в посредничестве в этом преступлении. Оба активно сотрудничают со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У генерал-майора Драгомирецкого нашлись сообщники

Фото: Росгвардия У генерал-майора Драгомирецкого нашлись сообщники

Фото: Росгвардия

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) было возбуждено военным следственным отделом СКР по Балашихинскому гарнизону 20 марта на основании материалов прокуратуры и военной контрразведки. Как было установлено в ходе расследования, в начале 2022 года замначальника тыла Центрального округа (ЦО) Росгвардии Драгомирецкий поручил командиру в/ч 6898 (база хранения материальных ресурсов) Мамуке Кочиеву разместить на электронной площадке несколько госзаказов на проведение в части ряда строительно-монтажных работ. Победителем стало ООО ДМН-ГРУПП, гендиректор которого Наурбий Баскаев предложил росгвардейцам самые выгодные условия. В результате между войсковой частью и ООО были заключены госконтракты на 280 млн руб., согласно которым все работы должны были быть завершены в том же 2022 году.

При этом, как следует из материалов уголовного дела, генерал-майор решил создать преступную группу с целью получения откатов от организаций, выполняющих работы в интересах ЦО Росгвардии по госконтрактам.

Первым, кого он посвятил в свои планы, стал полковник Кочиев. В его задачи, по данным следствия, входило договариваться с предпринимателями о передаче взяток за общее покровительство и приемку выполненных работ. Командир части, по данным следствия, сразу согласился и привлек в качестве посредника своего хорошего знакомого, пенсионера Арона Авнилова.

Спустя некоторое время после того, как ДМН-ГРУПП приступила к работам в части, полковник Кочиев, по материалам дела, пригласил к себе в кабинет исполнительного директора фирмы Марину Дохову, от которой потребовал откаты в размере 8–10% от суммы уже заключенных или будущих контрактов. В результате, как установило следствие, под давлением военнослужащих госпожа Дохова с июня по декабрь 2022 года передала господам Кочиеву и Драгомирецкому через господина Авнилова в общей сложности 9 млн руб. за один из госзаказов. При этом, по данным следствия, доля генерал-майора составила 2,5 млн руб., посредника Авнилова — 1 млн руб., остальное оставил себе полковник. После этого руководство строительной фирмы обратилось с заявлением в ФСБ.

Контрразведчики решили при следующей взятке провести оперативный эксперимент, и случай вскоре представился. В начале 2023 года полковник Кочиев потребовал от Марины Доховой откат за очередной госконтракт в размере 10 млн руб., которые та вновь должна была передать через Арона Авнилова. Под наблюдением чекистов 4 марта в ресторане торгового центра «Вертикаль» в подмосковной Балашихе госпожа Дохова передала посреднику сумку с 10 млн руб., из которых 100 тыс. руб. были настоящими, а остальные — «куклой». Получивший откат пенсионер Авнилов был задержан. В следственном отделе он не стал отпираться. Ему предъявили обвинение в посредничестве во взятке (ст. 291.1 УК РФ).

Вторым, как рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Елисеев, оперативники задержали в Москве полковника Кочиева. Он, по словам источника “Ъ”, после допроса признал вину в получении взяток и уже заключил с военной прокуратурой досудебное соглашение, дав показания на своего начальника генерал-майора Драгомирецкого.

В ходе расследования выявился еще один интересный факт.

После того как фирма ДМН-ГРУПП выполнила все работы по контракту в войсковой части, генерал Драгомирецкий, выходя за рамки своих полномочий, потребовал от исполнительного директора ООО очистить территорию части от накопившегося там мусора и хлама, а также покрасить фасады всех зданий части, что не входило в перечень работ по госконтрактам.

В противном случае генерал пригрозил не принимать выполненные работы. Выполнение этого требования обошлось ООО в 10,2 млн руб.

20 марта генерал-майор, не дожидаясь прихода оперативников, вместе со своим адвокатом явились в здание Балашихинского ВСО, где ему оформили явку с повинной и предъявили обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ходе допроса генерал признал только то, что получал деньги от Кочиева, но заявил, что не знал про их происхождение. Убирать территорию части, по его словам, он никого не заставлял. 22 марта, в день, когда на коллегии Росгвардии ее глава Виктор Золотов подводил итоги прошлого года, генерала арестовал Реутовский гарнизонный военный суд. Полковник Кочиев также находится в изоляторе, Арон Авнилов — под домашним арестом.

Юрий Сенаторов