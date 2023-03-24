Продавцов поймали на честном слове

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, о чем продавец актива может дать заверения и в каком случае с него можно взыскать неустойку. Продавцы ООО обещали передать покупателю беспроблемный актив, но вскоре после продажи ЦБ отозвал у компании лицензию. Суды отказались взыскать неустойку, но ВС счел, что заверения защищают от будущих претензий, а продавцы актива не могут ссылаться на незнание о нарушениях закона. Покупатель получил шанс возместить убытки. Юристы говорят, что новый для России институт заверений важен для сделок слияний и поглощений, а также купли-продажи недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ВС опубликовал решение по спору, вытекающему из нарушения заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 Гражданского кодекса). История связана с продажей форекс-брокера ООО «Трастфорекс». В августе 2018 года Александр Александров купил 81,2% доли у «Крисалайд Трейдинг Лтд» за 102,2 млн руб. и 18,8% у шести граждан за 19,7 млн руб. По условиям договора продавцы-физлица дали ряд заверений. Во-первых, что к ООО не будет предъявлено претензий от третьих лиц, включая органы власти. Во-вторых, что к моменту перехода доли ООО сохранит статус профучастника рынка ценных бумаг, право быть форекс-дилером по лицензии ЦБ, соответствуя всем требованиям. При недостоверности заверений сторона обязалась возместить убытки или выплатить неустойку в размере цены доли.

Через несколько месяцев, в декабре 2018 года, ЦБ отозвал у «Трастфорекса» лицензию из-за нарушений закона. Александр Александров обратился с иском к продавцам за взысканием 19,7 млн руб. неустойки из-за недостоверных заверений. Арбитражный суд Москвы отклонил иск, решив, что заверения могут быть только о «конкретных свершившихся фактах, за достоверность которых сторона и должна нести ответственность», а «все последствия от результатов деятельности ООО, не связанные с деятельностью продавцов, возникают у покупателя». К тому же, по мнению суда, покупатель должен был обжаловать решение ЦБ, чего не сделал. Апелляция и кассация с этим согласились.

Господин Александров пожаловался в ВС, считая такое толкование и выводы неверными. Наличие претензий к компании зависит от ее деятельности, соответствие которой закону «может быть предметом заверений со стороны участников юрлица», говорится в жалобе, а семь из десяти нарушений, ставшие причиной отзыва лицензии, «допущены до удостоверения договора». Дело передали в экономколлегию ВС, которая отправила спор на новое рассмотрение.

ВС разъяснил, что заверения позволяют стороне «взять на себя особую ответственность за предоставление информации другой стороне и тем самым распределить риски наступления нежелательных последствий». При этом заверять можно и «основания возникновения обстоятельства, которое способно проявиться в будущем и может стать причиной потерь».

Информация о нарушениях компанией закона или обязательств влияет на намерение покупателя заключить договор или на цену актива, отметил ВС. Поэтому продавец отвечает за негативные последствия выявленных нарушений и не вправе ссылаться в том числе на незнание о них. Отзыв у ООО лицензии позволяет предъявить требования к продавцам, признал ВС, а сам покупатель не обязан оспаривать претензии ЦБ, если это не записано в договоре.

Нормы о заверениях появились только в 2015 году, но уже получили широкое распространение. Как отмечает старший партнер КА Pen & Paper Валерий Зинченко, они применяются в разных случаях, «от договоров купли-продажи недвижимости между гражданами до крупнейших сделок M&A». Покупатель актива «даже при тщательной проверке не всегда способен выявить все его скрытые недостатки», поясняет партнер АБ «Линия права» Алексей Костоваров.

Решение ВС «прецедентно и направлено на развитие и правильное правоприменение института заверений», считает управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай. По мнению господина Костоварова, оно дает судам «хороший ориентир при рассмотрении аналогичных споров». Из позиции ВС вытекает, что покупатель долей обезопасил себя «от неблагоприятных имущественных последствий уже самим фактом получения заверений», добавляет Валерий Зинченко. По его мнению, ВС также защитил покупателей «от необоснованного ограничения перечня заверений и их излишне узкого толкования».

Екатерина Волкова, Анна Занина