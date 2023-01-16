Дело о хищениях в банке «Таврический» дошло до суда

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывших руководителей Таврического банка Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши, обвиняемых в мошенничестве при выдаче коммерческих кредитов банком «Таврический». Обвиняемым вменили 16 эпизодов преступления.

«Уголовное дело принято к производству. Назначено судебное заседание»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Обвинение считает, что тогда Сомов, бывший в то время председателем правления АО «Таврический банк», вступил в преступный сговор со своим замом Гаркушей. Они выдали несколько кредитов фирме «Милан», аффилированной с ликероводочным заводом «Ливиз» Сабадаша, «злоупотребляя своим служебным положением, в ущерб финансовой стабильности банка, вопреки установленной в банке процедуре согласования». Деньгами распорядились по своему усмотрению. В деле также фигурирует бывший владелец ликероводочного завода «Ливиз» и экс-сенатор Александр Сабадаш, чьей фирме «Милан» были переведены кредитные средства.

Подробнее о деле — в материале «Менеджеров банка "Таврический" отправили на второй круг».

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