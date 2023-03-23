Гастроли Московского театра имени Пушкина, «Дочь фараона» и мультфильм «Коты Эрмитажа»

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга покажут балет Цезаря Пуни «Дочь фараона» про оживших мумий, цикл «Времена года» Вивальди, ледовое шоу Евгения Плющенко и мультфильм «Коты Эрмитажа» от режиссера Василия Ровенского. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».
Спектакль «Влюбленный Шекспир» Московского театра имени Пушкина
Фото: Юрий Богомаз
На сцене ДК «Выборгский» с 24 по 26 марта состоятся гастроли Московского театра имени Пушкина. Петербуржцам представят постановку Евгения Писарева «Влюбленный Шекспир» и «Вишневый сад» с Александром Петровым и Викторией Исаковой в главных ролях. А 24 марта на второй сцене Мариинского театра состоится премьерный показ балета Цезаря Пуни «Дочь фараона» про оживших мумий, который впервые был поставлен еще в 1862 году. В субботу, 25 марта, в «Открытом пространстве» на Моховой улице покажут спектакль «Сцены супружеской жизни» (Восемь эпизодов по мотивам киносценария Ингмара Бергмана).
Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова в МХТ имени Чехова в постановке режиссера Дениса Азарова
Фото: Александра Торгушникова / «Медиацентр МХТ»
Еще одни гастроли примет Александринский театр, в него привезут постановки МХТ им. Чехова с 31 марта по 8 апреля. На грядущей неделе можно будет сходить на премьеру «Дядя Ваня» Дениса Азарова, показ состоится 31 марта и 1 апреля.
На главных концертных площадках Петербурга выступят рэперы. 25 марта состоится концерт Matrang в А2 Green Concert, а на следующей день здесь же выступит Boulevard Depo. Также 26 марта на сцену Aurora Concert Hall выйдет исполнитель Andro. Любители советских лирических песен в этот же день могут посетить биографический вечер-концерт по «Книге воспоминаний» артиста Леонида Утёсова на площадке «Артмуза».
Послушать более классическую музыку предлагают в лютеранской церкви Анненкирхе, где 29 марта прозвучит цикл «Времена года» Антонио Вивальди.
Арфистка и профессора Петербургской консерватории Анна Макарова
Фото: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича
Кроме того, 26 марта в Большом зале Петербургской филармонии заслуженный коллектив России проведет концерт под управлением Димитриса Ботиниса, приуроченный к 13-летию работы арфистки и профессора Петербургской консерватории Анны Макаровой. Программа будет включать сочинения Чайковского, Бородина и Глиэра.
Залы Театрального музея и Театральной библиотеки с 23 марта по 30 июля охватит выставка «Площадь Островского». А 30 марта в КЗ «Колизей» состоится авторский вечер писателя Эдварда Радзинского «Встречаясь с тайнами истории».
Ледовое шоу Евгения Плющенко
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
В этот же день Ледовый дворец покажет шоу с балетом «Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны».
«Севкабель Порт» 25 марта предлагает посетить спектакль «Осторожно, женщины» от театра Z’art House и кинопоказ с обсуждением параноидального звукового триллера «Черный ящик». 26 марта пройдет рынок выходного дня в виде фестиваля гастрономических проектов. В кино на предстоящих выходных можно сходить на мультфильм «Коты Эрмитажа» режиссера Василия Ровенского и новый боевик «Джон Уик-4» с Киану Ривзом в главных ролях.
Кадр из фильма «Джон Уик 4» / John Wick: Chapter 4 США, 2023 Режиссер: Чад Стахелски
Фото: Атмосфера кино