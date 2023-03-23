Гастроли Московского театра имени Пушкина, «Дочь фараона» и мультфильм «Коты Эрмитажа»

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга покажут балет Цезаря Пуни «Дочь фараона» про оживших мумий, цикл «Времена года» Вивальди, ледовое шоу Евгения Плющенко и мультфильм «Коты Эрмитажа» от режиссера Василия Ровенского. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Влюбленный Шекспир» Московского театра имени Пушкина

Фото: Юрий Богомаз Спектакль «Влюбленный Шекспир» Московского театра имени Пушкина

Фото: Юрий Богомаз

На сцене ДК «Выборгский» с 24 по 26 марта состоятся гастроли Московского театра имени Пушкина. Петербуржцам представят постановку Евгения Писарева «Влюбленный Шекспир» и «Вишневый сад» с Александром Петровым и Викторией Исаковой в главных ролях. А 24 марта на второй сцене Мариинского театра состоится премьерный показ балета Цезаря Пуни «Дочь фараона» про оживших мумий, который впервые был поставлен еще в 1862 году. В субботу, 25 марта, в «Открытом пространстве» на Моховой улице покажут спектакль «Сцены супружеской жизни» (Восемь эпизодов по мотивам киносценария Ингмара Бергмана).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова в МХТ имени Чехова в постановке режиссера Дениса Азарова

Фото: Александра Торгушникова / «Медиацентр МХТ» Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова в МХТ имени Чехова в постановке режиссера Дениса Азарова

Фото: Александра Торгушникова / «Медиацентр МХТ»

Еще одни гастроли примет Александринский театр, в него привезут постановки МХТ им. Чехова с 31 марта по 8 апреля. На грядущей неделе можно будет сходить на премьеру «Дядя Ваня» Дениса Азарова, показ состоится 31 марта и 1 апреля.

На главных концертных площадках Петербурга выступят рэперы. 25 марта состоится концерт Matrang в А2 Green Concert, а на следующей день здесь же выступит Boulevard Depo. Также 26 марта на сцену Aurora Concert Hall выйдет исполнитель Andro. Любители советских лирических песен в этот же день могут посетить биографический вечер-концерт по «Книге воспоминаний» артиста Леонида Утёсова на площадке «Артмуза».

Послушать более классическую музыку предлагают в лютеранской церкви Анненкирхе, где 29 марта прозвучит цикл «Времена года» Антонио Вивальди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арфистка и профессора Петербургской консерватории Анна Макарова

Фото: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича Арфистка и профессора Петербургской консерватории Анна Макарова

Фото: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича

Кроме того, 26 марта в Большом зале Петербургской филармонии заслуженный коллектив России проведет концерт под управлением Димитриса Ботиниса, приуроченный к 13-летию работы арфистки и профессора Петербургской консерватории Анны Макаровой. Программа будет включать сочинения Чайковского, Бородина и Глиэра.

Залы Театрального музея и Театральной библиотеки с 23 марта по 30 июля охватит выставка «Площадь Островского». А 30 марта в КЗ «Колизей» состоится авторский вечер писателя Эдварда Радзинского «Встречаясь с тайнами истории».

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Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Ледовое шоу Евгения Плющенко

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В этот же день Ледовый дворец покажет шоу с балетом «Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны».

«Севкабель Порт» 25 марта предлагает посетить спектакль «Осторожно, женщины» от театра Z’art House и кинопоказ с обсуждением параноидального звукового триллера «Черный ящик». 26 марта пройдет рынок выходного дня в виде фестиваля гастрономических проектов. В кино на предстоящих выходных можно сходить на мультфильм «Коты Эрмитажа» режиссера Василия Ровенского и новый боевик «Джон Уик-4» с Киану Ривзом в главных ролях.