В Краснодаре на оснащение парковок потратят 287 млн рублей

В Краснодаре на техническое оснащение парковок предусмотрено 287 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средства направят на обновление шлагбаумов, паркоматов, обустройство стоек въезда и выезда и прокладку кабельных линий. Подрядчику предстоит провести работы на улицах Ставропольской, Путевой, Тургенева, Красных Партизан, Атарбекова, Рашпилевской, Пушкина и других. Всего до 2025 года должно пройти 32 этапа работ.

Кроме технического обслуживания стоянок исполнителю необходимо будет провести обновление единого автоматизированного комплекса городской системы парковок Краснодара. Это позволит оплачивать стоянку с помощью электронных платежей.

Контрактом предусмотрена организация круглосуточной работы службы поддержки пользователей мобильного приложения и проведение фото- и видеофиксации для контроля оплаты парковок.

Прием заявок завершился 22 марта, идет работа комиссии.

Анастасия Донскова

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