В Краснодаре на оснащение парковок потратят 287 млн рублей

В Краснодаре на техническое оснащение парковок предусмотрено 287 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Средства направят на обновление шлагбаумов, паркоматов, обустройство стоек въезда и выезда и прокладку кабельных линий. Подрядчику предстоит провести работы на улицах Ставропольской, Путевой, Тургенева, Красных Партизан, Атарбекова, Рашпилевской, Пушкина и других. Всего до 2025 года должно пройти 32 этапа работ.
Кроме технического обслуживания стоянок исполнителю необходимо будет провести обновление единого автоматизированного комплекса городской системы парковок Краснодара. Это позволит оплачивать стоянку с помощью электронных платежей.
Контрактом предусмотрена организация круглосуточной работы службы поддержки пользователей мобильного приложения и проведение фото- и видеофиксации для контроля оплаты парковок.
Прием заявок завершился 22 марта, идет работа комиссии.
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