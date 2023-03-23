Ирландский производитель упаковки Smurfit закрыл сделку по продаже своих активов в Ленобласти

Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC закрыл сделку по продаже своих трех заводов в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства в четверг, 23 марта. Актив приобрело местное руководство предприятия.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по экономке и инвестициям Дмитрий Ялов, новое руководство пообещало сохранить все рабочие места и действующие контракты с контрагентами. Площадка сменит свое название на «Каппа Рус» в конце апреля.

Smurfit Kappа Group PLC объявила об уходе с российского рынка в связи с военной операцией на Украине в начале апреля 2022 года. Компания владеет в РФ четырьмя заводами, на которых работает около 800 человек.

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