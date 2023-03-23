Психологам указали на реестр

В России может появиться единый реестр психологов. В него войдут только квалифицированные специалисты, соответствующие профессиональным критериям. Такое положение включили в итоговую версию законопроекта «О психологической помощи», пишут «Известия». Документ планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Однако пока непонятно, какое ведомство будет составлять эти списки и, собственно, по каким критериям станут отбирать врачей для этого реестра. Опираться можно на зарубежный опыт, предлагает психолог Елена Байда: «На мой взгляд, есть три основных критерия, которые давно применяют в развитых странах. Это высшее психологическое образование, личная терапия психолога в объеме не менее 2 тыс. часов. До этого момента он не должен принимать клиентов, поскольку, не работая над своей психологической составляющей, он может нанести вред.

А в нашей стране некоторые психологи не просто начинают практику, но и вообще не считают нужным проходить личную терапию. Во многих странах это просто недопустимо. Третий критерий — количество супервизий. Это формат, когда начинающие специалисты разбирают свои клиентские случаи, по сути, выращивают практику за счет таких встреч. Если психолог не ходит на супервизию или личную терапию, считаю, он не должен допускаться к работе».

Собственные списки психологов ведут различные ведомства, например, МЧС и Минтруд. Но сейчас речь о создании единого реестра, который объединит профессионалов по всей стране. Данные будут доступны как потенциальным работодателям, так и отдельным пациентам. Реестр должен стать инструментом, который защитит потребителей от многочисленных психологов-самоучек, пояснил декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова и главный внештатный психолог Минздрава Юрий Зинченко:

«Заходим в интернет — там и ворожба, и психоанализ, и личностный рост, и все это в одном флаконе. Переведите мне сейчас 50 тыс. руб., и уже утром психологическое благополучие накроет вас полностью.

Психологи — не волшебники, у них есть свой предмет деятельности, и в этом смысле их ответственность заключается в том, чтобы направить все свои компетенции на решение проблем обратившегося. Если они требуют участия профессионалов из системы здравоохранения, то наша обязанность — аккуратно сделать все, чтобы этот человек пошел к тем специалистам, которые с этим будут работать».

Специалисты говорят, что в стране большой дефицит психологов, причем по всем специализациям. Например, исследования Российской академии образования выявили, что на одного школьного психолога приходится от 150 до почти 900 детей в зависимости от региона. Около половины из них с небольшим опытом, менее пяти лет в профессии, а высшее психологическое образование имеют менее 40%.

Пустующую нишу закрывают выпускники кратких курсов. Но у них и самих зачастую есть глубокие психологические проблемы, отметила руководитель направления в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, кандидат философских наук Снежана Замалиева: «Мы с коллегами часто наталкиваемся на объявления "Стань психологом за три месяца за 19 тыс. руб." Ну что это? Поэтому вероятность того, что может быть нанесен вред, существует.

Есть понятие и ятрогенных неврозов, они спровоцированы некорректными высказываниями авторитетных людей тому или иному человеку. Гражданин, который обращается к психологу, уже уязвим, у него часто бывают идеализированные представления, с чем в том числе опытный терапевт будет работать. Я не могу представить, как человек, который окончил курсы, у которого огромное слепое пятно относительно себя, каких-то своих специфических реакций, паттернов, будет работать с другими.

Ведь это может быть просто ядерная смесь личных непроработанных проекций, проективных идентификаций, да много всего».

Соавтор инициативы вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратила внимание на то, что в ближайшее время потребность в психологической помощи резко возрастет. Прогноз связан с запросом на консультацию военнослужащих, которые вернутся после участия в специальной операции на Украине. Помощь потребуется не только им, но и членам их семей, полагают профессиональные психологи.

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Светлана Белова