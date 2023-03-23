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Коммерсантъ FM
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«Совпадения и различия явно проявили себя»

Александр Леви — о смартфонах концерна BBK

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, чем отличаются, а в чем похожи Realme 10 Pro+ и Oppo Reno8 T 5G.

Фото: Realme

Фото: Realme

Разнообразие на мобильном рынке для потребителя всегда полезно. Но что считать минимальным достаточным отличием? Какова величина этой дискретности? К примеру, концерн BBK, куда входит Vivo, Oppo и Realme, производят смартфоны невероятно схожие не только оболочкой интерфейса, но и аппаратно.

Недавно я тестировал Realme 10 Pro+ и сразу после него Oppo Reno8 T 5G. Поэтому совпадения и различия этих моделей так явно проявили себя. По эргономике — это близнецы. Доли миллиметров в габаритах и два грамма разницы в весе руками не почувствовать.

Один на двоих изогнутый по бокам FHD+ Oled дисплей с диагональю 6,7 дюйма и частотой 120Гц. Комплектная зарядка одинаковой мощности — 67 Вт. И там и там основная камера — Samsung HM6. Да и расположение фотомодулей схожее. Только что в Oppo они будто на общей площадке, а у родственника по концерну они стоят особняком. Материал и цвет задней крышки идентичны — с чуть более синеватым отливом в случае с Reno8 T 5G.

У него же в комплекте более добротный чехол с интересным черным матовым покрытием, а не прозрачный, как у Realme 10 Pro+, который все равно когда-нибудь пожелтеет.

Внешние различия смартфонов заканчиваются, пожалуй, на форме отверстий и расположении кнопок громкости. Последние у модели Oppo на левой стороне. Прочие расхождения сосредоточены в аппаратной части.

Инженеры снабдили Reno8 T 5G чипсетом Snapdragon 695, графикой Adreno 619 и 8ГБ оперативной памяти. С таким набором смартфон проявил себя в синтетических тестах хуже, чем сочетание Dimensity 1080, Mali-G610 и 12 ГБ у «близнеца» Realme. Тип хранилища у Oppo старее, несмотря на более поздний релиз модели. Также в нем не будет возможности снять замедленное видео, хоть фотосенсор, я напомню, один и тот же. Еще разработчики Reno8 T 5G отказались от широкоугольной камеры, в угоду камере-микроскопу с увеличением до 40 раз.

Вроде отличия есть, но все они какие-то косметические и искусственные. Между тем, Oppo, например, много лет не покидает пятерку лидеров по поставкам. А в последние два года даже нарастила свою долю. Похоже, там умеют распознавать потребительский вкус или формировать его.

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