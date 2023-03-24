Военный из Тюменской области погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Заводоуковска (Тюменская область) Александр Морозов. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на администрацию тюменского города. Мужчина скончался 27 февраля во время выполнения боевого задания.

Тюменца призывали на службу из Челябинска, однако похоронили его в Заводоуковске. В администрации отметили, что в школе №1, где учился Александр Морозов планируют установить мемориальную доску в честь погибшего военного.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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