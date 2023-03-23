Власти Севастополя через суд пытаются добиться сноса объектов пансионата «Песчаный берег»

Департамент городского хозяйства Севастополя обратился в суд с требованием снести часть объектов пансионата «Песчаный берег» в поселке Любимовка, поскольку они расположены на муниципальной земле без соответствующих разрешений. Сведения об этом опубликованы на портале Арбитражного суда города.

Речь идет о трех домиках для туристов (4, 5 и 6), расположенных на пересечении улицы Южногородской и Качинского шоссе. Истец обратился в суд с требованием обязать ООО «Эллада», которому принадлежит санаторий, разработать проект демонтажа объектов и провести их снос в течение полугода.

Представитель ответчика запросил сведения в архиве города и департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя (ДИЗО). Заседание по гражданскому иску состоится в начале апреля текущего года.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Эллада» зарегистрировано в 1992 году в Севастополе. Основным видом деятельности предприятия является предоставление прочих мест для временного проживания. Совладельцами организации являются Тамара Черных (50%), Оксана Касаткина (30%) и Александр Черных (20%). По итогам 2021 года выручка организации составила 5,6 млн руб., прибыль — 1,1 млн руб.

Анастасия Донскова

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