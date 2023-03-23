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Суд аннулировал право застройщика «Сочи-Парк пять плюс» на участок в Олимпийском парке

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ в интересах администрации федеральной территории «Сириус» о признании недействительным договора аренды, заключенного ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"» в отношении участка площадью 10 га в Олимпийском парке, сообщает сайт суда.

Также судебным актом погашены регистрационные записи об обременении договора аренды участка ипотекой в пользу банков ВТБ, ДОМ.РФ, Росбанка и ГК ВЭБ.РФ.

По данным «Ъ-Кубань», на спорном участке строится комплекс Mantera Seaview Residence, который является самым дорогим проектом в России. Средняя цена апартаментов в нем составляет 342,6 млн руб.

Анна Перова, Краснодар

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