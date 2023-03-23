Свидетель обвинения по делу Лилии Чанышевой заявила о давлении и угрозах

Одна из свидетельниц обвинения, допрошенная в Кировском райсуде Уфы на заседании по уголовному делу в отношении экс-координатора штаба Алексея Навального в Уфе («Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены) Лилии Чанышевой, заявила, что во время следствия на нее оказывалось психологическое давление со стороны сотрудников полиции. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат обвиняемой Сергей Макаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По его словам, на допросе девушка «разрыдалась» и судья Азамат Бикчурин объявил пятиминутный перерыв.

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Вину она не признает.

Венера Хисамова

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