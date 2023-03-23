В Тюмени двое подростков погибли в результате пожара в бане

В результате пожара в бане на улице Янтарной в Тюмени погибли двое 14-летних подростков. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщила пресс-служба СКР по Тюменской области. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы.

По версии следствия, трагедия произошла 21 марта. В момент возгорания дети находились одни, без взрослых. По сообщению соседей, отец одного из мальчиков вернулся домой и обнаружил детей в горящей бане без сознания, после чего вытащил подростов из пожара. Все трое с ожогами были госпитализированы, где двое детей скончались. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в Свердловской области при пожаре в частном доме погиб 73-летний пенсионер. По словам родственников погибшего, он проживал в доме один. Пожар мог начаться из-за того, что пенсионер мог оставить кастрюлю на плите и забыть о ней. Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели пенсионера.

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Диана Сунагатуллина