В Свердловской области при пожаре в частном доме погиб 73-летний пенсионер

В деревне Тактамыш (Красноуфимский район) в результате пожара в частном доме на ул. Гагарина погиб 73-летний пенсионер. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что инцидент произошел еще накануне, 17 февраля.

По словам родственников погибшего, он проживал в доме один. Предположительно, очаг возгорания находился внутри дома. Пожар мог начаться из-за того, что пенсионер мог оставить кастрюлю на плите и забыть о ней.

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели пенсионера, сообщили в пресс-службе регионального СКР. Проведен осмотр места происшествия, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения причины смерти.

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