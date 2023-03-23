В Петербурге арестовали обвиняемого в спонсировании террористов

Выборгский районный суд арестовал Гасайну Бахмудова, которого обвиняют в содействии терроризма (ч.1.1 ст.205.1 УК РФ). Об этом 23 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов

По данным следствия, обвиняемый является радикальным исламистом и поддерживает деятельность международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Он якобы перевел неустановленным террористам деньги, понимая, что они будут использованы для пропаганды запрещенных движений и для развития их публичной деятельности на территории Сирии.

Итого организации получили от него 6 310 руб. Фигурант дела вину не признал и просил дать ему домашний арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В СИЗО он пробудет до конца мая этого года.

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