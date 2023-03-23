В ФНС заявили, что не проводили массовых проверок владельцев инвестиционной недвижимости в Петербурге

Массовых рассылок писем от Федеральной налоговой службы с требованиями дать пояснения и заново подать налоговые декларации владельцам двух и более квартир в Санкт-Петербурге, которых инспекторы подозревают в неуплате налогов с аренды, не было, речь идет о рядовых проверках ведомства, сообщили «Ъ» в ФНС. Ранее о таких рассылках сообщали городские СМИ.

«Комплексная работа с правоохранительными органами, управляющими компаниями, беседы с соседями — мы получаем информацию. Проводя точечную работу с гражданами, о которых есть сведения, что они сдают помещения в аренду, мы предлагаем заплатить налог и выполнить свою конституционную обязанность перед бюджетом»,— рассказал, отвечая на вопрос «Ъ», заместитель руководителя УФНС России по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев.

В ФНС пояснили, что информация о массовых рассылках могла появиться из-за недоразумения на одной из пресс-конференций, в ходе которой журналист одного издания заявил, что в его редакцию пришло сообщение от читателей, которые получили весной этого года заказные письма от ФНС с требованием уплатить налог с аренды недвижимости. Господин Полежаев тогда ответил, что ведомство проверяет таких граждан «периодически», а ответственные органы уделяют большое внимание обелению рынка аренды. Его ответ мог быть истолкован неверно, подчеркнули в ФНС.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте