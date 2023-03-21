ФНС начала массово рассылать петербуржцам письма с требованием раскрыть данные о сдаваемых квартирах

Федеральная налоговая служба начала массово рассылать петербуржцам, предположительно неофициально сдающим квартиры, письма с требованиями дать пояснения о том, как они распоряжаются своей недвижимостью. Об этом узнал «РБК Петербург».

Как пишет издание, в его распоряжении оказалось несколько образцов таким заказных писем, где излагаются требования явиться для дачи объяснений в налоговые органы и подать налоговые декларации за последние три года. Подать декларацию по форме 3-НДФЛ за текущий год от получателей требуют не позднее 2 мая. В ФНС изданию подтвердили факт рассылки, пояснив, что «активизируют усилия по обелению рынка аренды жилья».

По мнению экспертов, риски для арендодателей, сдающих квартиры неофициально, в данном случае высоки, поскольку суды в таких спорах обычно встают на сторону ФНС. В случае решения суда в пользу налоговиков им может грозить доначисление крупных сумм налогов и штрафов.

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