В Казани после вспышки сальмонеллеза в детсаду возбудили уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту вспышки сальмонеллеза в детсаду. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, информация о заражении нескольких детей в казанском детсаду появилась сегодня днем. Отмечалось, что воспитанники обратились в больницу, где у них диагностировали сальмонеллез. Сам инцидент при этом произошел 19 марта.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Детали ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"