Несколько воспитанников детсада в Казани заразились сальмонеллезом

Ряд воспитанников казанского детсада №262 заразились сальмонеллезом. Об этом говорится в сообщении мэрии.

На место ЧП выезжала бригада Центра гигиены эпидемиологии Татарстана. Специалисты взяли пробы образцов сырой и готовой продукции, смывы, растворы дезсредств, приготовленных в учреждении. Также они проверили сотрудников детсада, обошли группы, пищеблок, склады, проверили документы по поставке продуктов из департамента, технологические карты, журналы пищеблока, медицинскую документацию. Нарушения выявлены не были.

Сами дети обратились в больницу. Там им подтвердили диагноз.

В мэрии отметили, что в здании учреждения провели дезобработку и генеральную уборку помещений, игрушек, посуды, инвентаря, постельного белья. Также была подана заявка на сандезобработку групп и пищеблока. В данный момент в детсаду усилили контроль за приготовлением пищи.

"Ъ-Казань"