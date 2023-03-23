«Синема Парк» перевезет оборудование IMAX из «Кристалла» в ТРЦ «Планета»

Сеть «Синема Парк» откроет новый кинозал в пермском ТРЦ «Планета». Как сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу сети, в нем планируется установить оборудование IMAX, которое сейчас перевозят туда из закрывшегося кинотеатра «Кристалл». «IMAX в России больше нет. Зал в “Планете” откроется под другим брендом. Сейчас мы разрабатываем его концепцию»,— уточнили в «Синема Парке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, 27 февраля кинозалы «Синема Парка» в «Кристалле» и ТРК «Колизей Cinema» прекратили работу. Владелец помещений — ГК «Панорама» — расторгла с федеральной киносетью договоры аренды после того, как «Синема Парк» предложил изменить принцип начисления арендной платы. В Перми осталось два кинотеатра сети — в ТРЦ «Планета» и в ТРК «Семья».

Зал IMAX «Кристалле» был единственным кинозалом в Перми, оборудованным по такой технологии. Летом 2022 года канадская корпорация IMAX, являющаяся разработчиком данной кинематографической системы, прекратила свою деятельность в России.