РУДН возвращено имя Патриса Лумумбы

Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ответ на предложение лидера думской фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я хочу вас обрадовать, Леонид Эдуардович. Я знаю, что в буквальном смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету»,— указал глава правительства (цитата по ТАСС).

Накануне, 22 марта, в ходе выступления в Госдуме господин Слуцкий назвал Патриса Лумумбу «великим политическим деятелем» и призвал вернуть в название РУДН его имя. Предложение поддержал спикер ГД Вячеслав Володин.

«Возвращение имени Патриса Лумумбы, первого председателя правительства Республики Конго, символично, потому что он погиб за свою позицию в поддержку страны, борясь за ее суверенитет, независимость. Его убили за антизападные заявления и антизападную позицию в интересах своего государства»,— подчеркнул господин Володин.

Университет дружбы народов был основан в СССР в 1960 году. Имя африканского борца за национальную независимость Патриса Лумумбы совет министров СССР присвоил РУДН в феврале 1961 года. За месяц до этого политика (с санкции бывшей метрополии страны — Бельгии) убили сторонники пробельгийской партии. После распада Советского Союза, в феврале 1992 года правительство России (единственный учредитель университета тогда и сейчас) убрало имя Патриса Лумумбы из названия вуза.

В феврале инициативу вернуть РУДН имя Патриса Лумумбы отметил российский МИД. В ведомстве посчитали, что возвращение университету имени «придаст дополнительный импульс» развитию дружественных связей РФ с партнерами в Африке.

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Григорий Лейба