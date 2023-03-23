В Новороссийске 17-этажный долгострой «Посейдон-2» достроит московский подрядчик

Долгострой ЖК «Посейдон-2» в Новороссийске передан для достройки по решению Арбитражного суда Краснодарского края компании «Специализированный застройщик "Посейдон-2"». Сведения об этом содержатся в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

17-этажный жилищный комплекс расположен в 15-м микрорайоне Новороссийска, в районе улиц Южная и Пионерская. По решению суда, новому застройщику переходят права на объект незавершенного строительства и земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Посейдон-2» зарегистрировано в июле 2022 года в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель компании — Сергей Синяговский. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

В эксплуатацию ЖК «Посейдон-2» должны были ввести еще в 2015 году, а полностью завершить строительство — в 2017 году. Однако в связи с нехваткой у застройщика денег работы были приостановлены.

ООО «Кубаньжилстрой» является застройщиком жилых комплексов «Посейдон», «Посейдон-2», «Суворовский» и «Одиссей» в Новороссийске. В октябре 2019 года компания признана банкротом по иску АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска». Сумма исковых требований составила 1,8 млн руб. По состоянию на 28 февраля 2020 года общая сумма требований к строительной компании составила 1,64 млрд руб.

Бывшего депутата гордумы Сергея Канаева, который являлся директором ООО «Кубаньжилстрой», в 2019 году приговорили к 7,5 годам лишения свободы за хищение у дольщиков более миллиарда рублей. Однако в июне 2020 года суд удовлетворил его апелляцию и сократил срок вдвое.

Тат Гаспарян

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