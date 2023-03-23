Кубанскому бизнес-омбудсмену дали право без разрешения посещать колонии для изучения жалоб от предпринимателей

Депутаты Заксобрания Краснодарского края на очередном заседании расширили полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Теперь он сможет без специального разрешения посещать места лишения свободы для изучения жалоб от предпринимателей, сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-омбудсмен Кубани Игорь Якимчик

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Бизнес-омбудсмен Кубани Игорь Якимчик

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кроме того, бизнес-омбудсмена наделили правом готовить заключения на проекты краевых нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы предпринимателей, если таковые факты выявлены в ходе мониторинга, проведенного аппаратом уполномоченного. Если бизнес-омбудсмен усмотрит нарушение прав предпринимателей, то он в целях их восстановления будет вправе направлять свои рекомендации в органы местного самоуправления, решили депутаты.

Комментируя предложенные поправки, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в последнее время в федеральном законодательстве появилось достаточно много законов, направленных на снижение административных барьеров для предпринимателей.

«Мы приводим краевое законодательство в соответствие с этими изменениями. Они позволят Уполномоченному по защите прав предпринимателей более результативно отстаивать права своих подзащитных. Также важной новацией станет участие бизнес-омбудсмена в нормотворческом процессе. Его мнение может и должно учитываться при разработке правовых актов экономической направленности»,— отметил он.

Леонид Ломакин

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