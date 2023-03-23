В Ленобласти задержали 20-летнего подозреваемого в поджоге военкомата

Уголовный розыск задержал 20-летнего молодого человека, который подозревается в поджоге здания военкомата и Социального фонда в Сосновоборском городском округе. Об этом 23 марта пишет 47news.

По данным следствия, ночью 26 февраля 20-летний Владислав Шитиков бросил в окна военкомата города Сосновый Бор четыре коктейля Молотова. Одна бутылка попала внутрь помещения, однако возгорание оперативно потушили.

Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний. Сейчас на него возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ). Студенту грозит до пяти лет колонии.

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