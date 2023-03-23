Собирая смыслы

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как китайский художник Ай Вэйвэй собрал из конструктора «Водяные лилии» Клода Моне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Catarina Demony / Reuters Фото: Catarina Demony / Reuters

Есть такое увлечение у иностранных любителей прекрасного — собирать из конструктора Lego известные произведения искусства. Можно воссоздать шелкографические отпечатки Мэрилин Монро, воплощенные некогда гением Энди Уорхола. Можно даже собрать «Звездную ночь» голландца Винсента Ван Гога и «Большую волну» японца Хокусая. Не смог остаться в стороне и мой любимец, протестант и провокатор, великий китаец Ай Вэйвэй.

Он действительно, как пишут, поднял этот метод на новый уровень, создав 25-метровую итерацию одного из самых известных произведений Клода Моне. Для своей конструкции «Водяные лилии №1» Ай использовал 650 тыс. кубиков Lego, раскрашенных в 22 цвета. В качестве оригинала Ай взял знаменитый триптих «Водяные лилии» (1914-1926 годы). Он, кстати, выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Впервые аевские «Водяные лилии №1» будут выставлены в Лондоне в Музее дизайна в рамках проекта Ai Weiwei: Making Sense, что, пожалуй, можно перевести как «привнося смысл». Согласно заявлению музея для прессы, выбор Ая — пиксельные кубики Lego, промышленные детали и цвета, вместо вибрирующих масляных мазков Моне он «предлагает современные цифровые технологии, которые занимают центральное место в современной жизни и в том, как искусство распространяется в современном мире».

Собственно, триптих с лилиями написан в саду дома Моне в Живерни недалеко от Парижа. В принципе, сама сценка с лилиями представляет собой своеобразную конструкцию: и пруд, и сады были спроектированы и созданы самим Моне путем частичного отвода близлежащей реки.

«Водяные лилии № 1» из Lego включают еще и некую темную область в правой стороне произведения. Это новшество Ая: пятно представляет подземную землянку в провинции Синьцзян, где Ай Вэйвэй и его отец Ай Цин жили в изгнании в 1960-х годах. «Их адский дом в пустыне пронзает водный рай»,— так романтически говорится в заявлении музея. Вообще, Ай использует кубики Lego в своей художественной практике с 2014 года для создания портретов политических заключенных. «Мне нравятся их базовые качества,— говорит художник. — С ними может играть каждый».