Комитет Верховной рады предложил заменить пожизненные льготы ветеранам на стипендии после демобилизации

Глава комитета Верховной рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что бюджет Украины не может компенсировать пожизненные льготы участникам боевых действий. Вместо этого комитет предлагает ввести двух-трехлетнюю доплату к основному доходу военнослужащих после демобилизации, сообщила госпожа Третьякова в интервью, опубликованном на сайте комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые одно время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает. Даже в мирное время такое количество льгот бюджет государства не может компенсировать»,— сказала глава комитета.

Концепция, предложенная законодателями, предусматривает перевод этих льгот в двух-трехлетнюю стипендию. Госпожа Третьякова также заявила о необходимости провести опрос среди военнослужащих о том, в каких именно льготах они нуждаются.

По словам главы комитета, пожизненные льготы нужно заменить тем, что действительно нужно гражданам после демобилизации. По ее мнению, ветераны в первую очередь нуждаются в жилье, финансовой поддержке в период адаптации к мирной жизни, реабилитации, оплачиваемом отпуске за счет госбюджета, содействии в достижении экономической независимости.

Госпожа Третьякова уточнила, что у военных должно быть не менее двух-трех месяцев оплачиваемого отпуска после демобилизации для адаптации к гражданской жизни. По ее словам, в этот период они должны получать доход за счет государства на уровне среднего размера денежного довольствия во время службы.

«Что касается упомянутой стипендии на два-три года, то ее размер должен зависеть от должности военнослужащих во время войны, срока службы, количества исполненных боевых задач . Все это нужно тщательно подсчитать»,— сказала глава комитета. По ее мнению, после двух-трех лет господдержки военный сможет продолжить жизненный путь без сопровождения государства.

Согласно действующему законодательству Украины, демобилизованным участникам боевых действий полагается пожизненное денежное содержание, размер которого повышается на 25% от прожиточного минимума при потере трудоспособности. Кроме того, 5 мая каждого года ветеранам выплачивается разовая денежная помощь.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов