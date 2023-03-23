Василий Голубев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

В преддверии Дня работника культуры в Музыкальном театре Ростова-на-Дону прошла торжественная церемония для сотрудников музеев, библиотек, театрально-концертных организаций, художественные руководители коллективов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев лично поблагодарил и поздравил собравшихся с грядущим праздником, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Благодаря деятельности работников культуры Ростовская область сохраняет статус одного из крупных культурных центров страны. За это каждый из 18 тыс. работников культуры области заслуживает признательности и уважения», — сказал глава области, поздравляя присутствующих.
Также губернатор отметил роль властей региона в поддержке отрасли. По его словам, в прошлом году на Дону было отремонтировано девять сельских домов культуры, 20 детских школ искусств получили оснащение, открылось два виртуальных концертных зала. Василий Голубев пообещал сохранять прежний уровень поддержки сферы культуры.