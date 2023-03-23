Василий Голубев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

В преддверии Дня работника культуры в Музыкальном театре Ростова-на-Дону прошла торжественная церемония для сотрудников музеев, библиотек, театрально-концертных организаций, художественные руководители коллективов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев лично поблагодарил и поздравил собравшихся с грядущим праздником, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Благодаря деятельности работников культуры Ростовская область сохраняет статус одного из крупных культурных центров страны. За это каждый из 18 тыс. работников культуры области заслуживает признательности и уважения», — сказал глава области, поздравляя присутствующих.

Также губернатор отметил роль властей региона в поддержке отрасли. По его словам, в прошлом году на Дону было отремонтировано девять сельских домов культуры, 20 детских школ искусств получили оснащение, открылось два виртуальных концертных зала. Василий Голубев пообещал сохранять прежний уровень поддержки сферы культуры.

Анастасия Назарова