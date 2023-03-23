На развитие туристической инфраструктуры Орловской области направят 217 млн рублей

217 млн руб. будет направлено в Орловской области на реализацию нового регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в 2023 году, рассказали в пресс-службе облправительства со ссылкой на прозвучавшую в ходе совещания губернатора Андрея Клыкова с главами муниципальных образований информацию. 215 млн руб. из этой суммы регион получит из федерального бюджета. 17 марта соответствующее соглашение было заключено с Минстроем, соглашение с Минэкономразвития о предоставлении субсидии подписано 22 марта, уточнили в пресс-службе облправительства.

Планируется, что в рамках проекта в центре Орла будет внедрен единый архитектурный и дизайн-код, в соответствии с новыми требованиями обновят вывески и пешеходную навигацию. Кроме того, особое внимание уделят инфраструктуре информационных центров и созданию малых архитектурных форм.

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram