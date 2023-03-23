Свердловская ГИБДД раскрыла подробности массового ДТП с «Газелями» и фурой

Авария на трассе Верхняя Тура–Качканар, где столкнулись две «Газели» и фура Daf, произошла из-за того, что 24-летний водитель одной из «Газелей» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе УГИДД по Свердловской области.

По предварительной информации, выехав на встречную полосу «Газель» сначала столкнулась с грузовиком, а уже затем со второй «Газелью». В результате пострадали виновник ДТП, а также водитель фуры, которого доставили в больницу Красноуральска с ссадинами лица и переломом нижней челюсти.

В ГИБДД уточнили, что водительский стаж водителя, устроившего авария, всего два месяца. Он пояснил, что подменил знакомого, который попросил доставить груз с Нижнего Тагила в Качканар. Он вез электрические чайники, батарейки, лампочки, удлинители, шнуры и др. в магазин Качканара.

Сейчас на участке трассы организовано реверсивное движение. На дороги устраняются последствия аварии.

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