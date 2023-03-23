Директора стройфирмы отправили в колонию по делу о гибели ребенка от удара током

Сормовский райсуд приговорил директора ООО «ОСК» Вадима Стрижова к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима за оказание небезопасных услуг, повлекших гибель 9-летнего школьника (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

Ребенок погиб летом 2021 года. Он играл у школы №84 в Нижнем Новгороде, встал на металлический пандус у фасада и коснулся металлического рукава кабеля. Провод питал камеру видеонаблюдения. Мальчика ударило током, он умер на месте.

Систему видеонаблюдения монтировала стройфирма ОСК. Суд счел, что компания нарушила правила устройства электроустановок, пустив провода по наружной стене в доступном месте и не заземлив их.

Вадима Стрижова арестовали в зале суда. Кроме того, со строительной организации взыскан 1 млн руб. компенсации по иску родителей погибшего ребенка.

Ранее по этому же эпизоду осудили заместителя директора школы №84 Татьяна Руфанова. Ей дали 3,5 года условно за халатность.

Анастасия Еремина