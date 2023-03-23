Нижегородский губернатор планирует встретиться с предпринимателями 12 апреля

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведет традиционную встречу с бизнес-сообществом 12 апреля. Эту дату назвал региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий на встрече с предпринимателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В областном правительстве подтвердили, что встреча запланирована на 12 апреля, но предупредили, что дата предварительная и может измениться.

Вопросы предпринимателей к встрече с губернатором начали принимать 1 марта. Зарегистрироваться для участия во встрече и задать вопрос можно через Торгово-промышленную палату (shchukina@tpp.nnov.ru, 8-831-266-42-10, доб. 1051), региональное отделение «Деловой России» (deloros_nn@mail.ru, 8-831-433-33-29), Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей (infonapp@sandy.ru, 8-831-433-33-29), региональное отделение «Опоры России» (info@opora-nnov.ru, 8-950-606-98-89). Задать вопрос можно также с помощью онлайн-формы на сайте министерства экономического развития.

Андрей Репин