Начался прием вопросов к встрече губернатора Глеба Никитина с предпринимателями

Министерство экономического развития Нижегородской области принимает вопросы от предпринимателей к ежегодной встрече с губернатором Глебом Никитиным. Планируется, что она пройдет в марте на ярмарке в очном формате. Точную дату назовут позже.

Зарегистрироваться для участия во встрече и задать вопрос можно через Торгово-промышленную палату (shchukina@tpp.nnov.ru, 8-831-266-42-10, доб. 1051), региональное отделение «Деловой России» (deloros_nn@mail.ru, 8-831-433-33-29), Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей (infonapp@sandy.ru, 8-831-433-33-29), региональное отделение «Опоры России» (info@opora-nnov.ru, 8-950-606-98-89).

Задать вопрос можно также с помощью онлайн-формы на сайте министерства экономического развития.

Глеб Никитин проводит встречи с предпринимателями с 2018 года. В 2022-м участие в мероприятии приняли около 250 бизнесменов.

Анастасия Еремина