Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Начался прием вопросов к встрече губернатора Глеба Никитина с предпринимателями

Министерство экономического развития Нижегородской области принимает вопросы от предпринимателей к ежегодной встрече с губернатором Глебом Никитиным. Планируется, что она пройдет в марте на ярмарке в очном формате. Точную дату назовут позже.

Зарегистрироваться для участия во встрече и задать вопрос можно через Торгово-промышленную палату (shchukina@tpp.nnov.ru, 8-831-266-42-10, доб. 1051), региональное отделение «Деловой России» (deloros_nn@mail.ru, 8-831-433-33-29), Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей (infonapp@sandy.ru, 8-831-433-33-29), региональное отделение «Опоры России» (info@opora-nnov.ru, 8-950-606-98-89).

Задать вопрос можно также с помощью онлайн-формы на сайте министерства экономического развития.

Глеб Никитин проводит встречи с предпринимателями с 2018 года. В 2022-м участие в мероприятии приняли около 250 бизнесменов.

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...