Бывшего полицейского Анапы ограничили в ознакомлении с делом о содействии криминальной банде

Бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко и его защитника Анастасию Саморукову ограничили в сроках ознакомления с материалами уголовного дела о содействии банде «теневого хозяина» курорта Сергея Зиринова. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Мосгорсуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гособвинитель счел неприемлемыми темпы ознакомления подсудимого и адвоката с делом. За 39 рабочих дней защитник подозреваемого изучил 61 том дела, сам фигурант — 38 томов. Суд постановил завершить процесс к 8 марта. Постановление не вступило в законную силу. Сторона защиты обратилась в суд с намерением обжаловать данное решение. Новое заседание к настоящему времени еще не назначено.

По данным издания, Игорь Нехаенко был задержан весной прошлого года по подозрению в бандитизме. Ему было предъявлено обвинение сразу по трем статьям: ст. 109 УК РФ (бандитизм), ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По данным следствия, бывший полицейский был причастен к покушению на убийство атамана анапского казачьего общества Николая Нестеренко в 2013 году, совершенному бандой Сергея Зиринова. При покушении был убит водитель потерпевшего. Игорь Нехаенко находился в розыске на протяжении девяти лет.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram