В воронежской Бутурлиновке хотят построить стационар за 1,9 млрд рублей

В Воронежской области ищут подрядчика для проектирования и строительства стационара со вспомогательными объектами для БУЗ ВО «Бутурлиновская районная больница» в Бутурлиновке. Четырехэтажный объект на 144 койки должен быть возведен на улице Дорожная, 69 до 1 октября 2025 года. Начальная максимальная цена контракта — 1,9 млрд руб. Подведение итогов закупки намечено на 12 апреля.

Подрядчику предстоит разработать дизайн-проект интерьеров больничных помещений, провести подготовительные работы, построить и запустить стационар, а также благоустроить прилегающую территорию.

В здании будут располагаться приемное отделение и отделение скорой помощи, родильное отделение с помещением для выписки, холл ожидания пациентов, вестибюль, лечебные отделения (хирургическое, гинекологическое, инфекционное, операционное, терапевтическое), а также реанимацич и учебная кафедра. Кроме того, в стационаре разместятся пищеблок, административные кабинеты и помещения для отдыха персонала больницы. Здание стационара должно быть соединено переходами с существующими зданиями районной больницы.

Мария Старикова

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