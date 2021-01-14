Глава муниципалитета Югры ввела режим ЧС, чтобы помешать подрядчику ремонтировать дорогу

СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении главы городского поселения Белый Яр по ч. 2 ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Причиной возбуждения уголовного дела стали результаты прокурорской проверки по соблюдению законодательства о защите прав предпринимателей. Сотрудники ведомства установили, что по результатам аукциона администрация Белого Яра заключила муниципальный контракт с субъектом предпринимательства на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог. Сумма контракта составила более 21 млн руб.

«В январе 2019 года глава поселения стала предпринимать меры к расторжению с контракта, создавая искусственные условия невозможности его исполнения. В частности, неоднократно направляла претензионные письма о якобы ненадлежащем выполнении работ, необоснованно предъявляла неустойку за нарушение контрактных обязательства»,— рассказали в пресс-службе СКР. Также чиновница приняла незаконное решение о введении на территории поселения чрезвычайной ситуации, хотя для этого не было каких-либо предпосылок.

«В результате неправомерных действий главы муниципалитета подрядчик, поставленный в условия выставления новых штрафов, через месяц после начала действия контракта был вынужден подписать соглашение о его расторжении»,— рассказали в прокуратуре ХМАО. После чего чиновница без проведения конкурсных процедур заключила аналогичный контракт с другим подрядчиком.

В СКР отметили, что в сентябре 2020 года в отношении главы поселения уже было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении муниципального жилья людям, которые не имели права на улучшение жилищных условий. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установлением всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается»,— уточнили в пресс-службе ведомства.